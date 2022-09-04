Онопко: Россию вернут в еврокубки меньше чем через два года

Известный специалист Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб сборной России, оценил перспективу возвращения российских команд в международные турниры. По мнению Онопко, отстранение страны от крупных соревнований не продлится более двух лет.

«Через сколько лет Россию вернут в еврокубки? Не знаю. Я верю, что вернут. Пять лет, три года? Нет, меньше. Не могу сказать конкретно, но думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу», — приводит слова Виктора Онопко «РБ Спорт».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за политической ситуации в мире.