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«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, чего ожидает от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

«Думаю, что будет интересный и зрелищный матч. Играют две лучшие команды на сегодняшний день. Поэтому жду яркой игры. Не будет такого, как в Суперкубке. «Спартак» сейчас лучше готов», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (16) — на четвёртом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Краснодар» (17) и московское «Динамо» (16). Действующий чемпион России — «Зенит».

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