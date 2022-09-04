Дзагоев рассказал, почему решил перейти в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о ходе переговоров с руководством казанцев. Напомним, полузащитник по окончании прошлого сезона объявил о завершении карьеры в ЦСКА.

«С «Рубином» се быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было. Важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.

После последней игры я отдохнул две-три недели. Потом начал спокойно готовиться, времени было достаточно. Я занимался на базе ЦСКА, за что им огромное спасибо. Также занимался с Игорем Степановым, это реабилитолог ЦСКА, он меня привел в хорошую физическую готовность. Я сам ощущаю, что готовность сейчас хорошая, проблем никаких нет. Две мощные тренировки я здесь уже провел, все отлично, все выдержал. Могу сказать, что за последние четыре года я наверно так хорошо себя не чувствовал в плане физической готовности. А дальше только время покажет», — цитирует Дзагоева пресс-служба клуба.

Дзагоев тренировался под руководством Слуцкого в составе ЦСКА. В стане красно-синих игрок и тренер вместе выиграли чемпионат России.