Мойес — об отмене гола «Вест Хэма» в матче с «Челси»: скандальное решение против нас

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал отмену гола нападающего «молотобойцев» Максвелла Корне в компенсированное время встречи 6-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (1:2).
«Все видели это скандальное решение. Совершенно отвратительное решение от одного из якобы элитных арбитров. Также возникают вопросы к судьям на VAR. Это невероятное решение против нас. Я поддерживаю многие решения VAR, но в данном случае я считаю, что вратарь нырял, симулировал повреждение. Судья понял этот эпизод настолько неправильно, насколько возможно», — приводит слова Мойеса Metro.
«Челси» в шести матчах набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (4) — на 18-м месте.
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- 4 сентября 2022
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