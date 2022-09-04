«Крылья Советов» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 по мск

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Владимира Федотова занимает пятое место в чемпионате России. Красно-синие набрали 14 очков. Самарцы располагаются на 11-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина 9 очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Андрей Фисенко.