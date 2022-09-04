Сафонов: «Краснодару» неправильно задумываться о чемпионстве

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что его команде ещё рано задумываться о победе в чемпионате России сезона-2022/2023. Футболист заявил, что «Краснодар» фокусируется на каждом следующем матче и не смотрит далеко вперёд.

«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве. Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», – приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, «Краснодар» набрал 17 очков в 8 матчах и делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице РПЛ. Однако у сине-бело-голуьых есть матч в запасе.