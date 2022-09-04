Сафонов: «Краснодару» неправильно задумываться о чемпионстве

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что его команде ещё рано задумываться о победе в чемпионате России сезона-2022/2023. Футболист заявил, что «Краснодар» фокусируется на каждом следующем матче и не смотрит далеко вперёд.
«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве. Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», – приводит слова Сафонова Metaratings.
Напомним, «Краснодар» набрал 17 очков в 8 матчах и делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице РПЛ. Однако у сине-бело-голуьых есть матч в запасе.
- 4 сентября 2022
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:39
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:51
-
11:43
-
11:42
-
11:34
-
11:30
-
11:05
-
10:59
-
10:46
-
10:43
-
10:43
-
10:34
-
10:33
-
10:24
-
10:09
-
09:54
-
09:49