Дуглас Сантос: это лучший «Спартак», который я видел за три года в России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Павел Кукуян.
«Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за всё это время. Плюс в текущем сезоне команда особенно много забивает.
Нам надо сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого в воскресенье нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.
Команда по-особенному ждёт матчи со «Спартаком»? Градус их ожидания, настрой и эмоции у многих, конечно, повышаются. Но главное, чтобы такое же желание и стремление победить были всегда и абсолютно в любой игре», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» набрал 17 очков за семь стартовых туров и лидирует в чемпионате России. «Спартак» отстаёт всего на одно очко (16).
- 4 сентября 2022
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