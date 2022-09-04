Короман: Сербия и Россия – братья. Сербы очень любят россиян. Мы – русские в Европе

Сербский экс-футболист Огнен Короман рассказал о своей любви к России. В ходе карьеры он успел поиграть за московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и грозненский «Терек» (ныне – «Ахмат»).
«Сербия и Россия всегда были братьями. Сербы очень любят россиян. Мы – русские в Европе. Только сербы и боснийцы поддерживают Россию сейчас. Просто у нас тоже могут быть проблемы, потому что политики хотят в Европу, а 99% жителей любят Россию и хотят быть с Россией. Мы – сербы – чувствуем себя, как русские.
Босния, Хорватия и Сербия – это одно, это Югославия. Разницы нет. Менталитет, характер, культура, кухня, язык. Представьте, если скажут, что Питер – не Россия, а Москва – Россия. Питер – как Хорватия, а Москва – как Сербия. Это европейцы сделали так, что мы друг друга не любим. Но у нас даже фамилии те же. Какая разница: Рахимич или Короман? Один язык, характер, блюда.
Я русофил: рад, что жил и играл тут, познакомился со многими людьми. Кстати, после ЧМ-2006 меня приглашал «ПСЖ», но зачем мне нужно было ехать и играть в Европу, когда я в России звезда? Куда мне идти?» — приводит слова Коромана Eurostavka.
Напомним, помимо российских клубов Короман также выступал за английский «Портсмут» и сербскую «Црвену Звезду».
- 4 сентября 2022
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