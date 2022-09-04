«Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче Первой лиги

В матче 8-го тура Мелбет Первой лиги «Енисей» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 47-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Енисея» Андрей Окладников. На 77-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков сравнял счёт.



Красноярский «Енисей» набрал 13 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «СКА-Хабаровск» (9) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» (17). В тройку лидеров входят калининградская «Балтика» (14) и владикавказская «Алания» (14). В следующем туре Первой лиги «Енисей» сыграет с «Краснодаром-2», а «СКА-Хабаровск» примет на своём стадионе «Уфу».