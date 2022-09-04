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«Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче Первой лиги
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В матче 8-го тура Мелбет Первой лиги «Енисей» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 47-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Енисея» Андрей Окладников. На 77-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков сравнял счёт.

Красноярский «Енисей» набрал 13 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «СКА-Хабаровск» (9) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» (17). В тройку лидеров входят калининградская «Балтика» (14) и владикавказская «Алания» (14). В следующем туре Первой лиги «Енисей» сыграет с «Краснодаром-2», а «СКА-Хабаровск» примет на своём стадионе «Уфу».

Россия - Мелбет Первая лига. 8-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Окладников – 46'   1:1 Гащенков – 77'
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