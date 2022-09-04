«Локомотив» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 по мск

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ахматом». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Йозефа Циннбауэра занимает восьмое место в чемпионате России. Красно-зелёные набрали 9 очков. Грозненцы располагаются на 12-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина 8 очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут Алексей Ширяев и Андрей Гурбанов Резервный рефери — Сергей Куликов.