Дуглас Сантос ответил на вопрос, как уход Дзюбы повлиял на игру «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о том, как уход нападающего Артёма Дзюбы повлиял на игру сине-бело-голубых. Напомним, Дзюба перебрался в Турцию, где подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1».

«Как уход Дзюбы повлиял на игру «Зенита»? Футбол с нападающим формата Дзюбы и футбол с форвардами другого плана — отличаются. Но хочу сказать, что Артем — прекрасный футболист, очень качественный нападающий. Свои моменты он прекрасно реализовывал и приносил команде много пользы. Но команда развивается дальше, и я не стал бы проводить параллели, какой «Зенит» лучше: с Дзюбой или без него», — приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».

Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру до переезда в Турцию Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.