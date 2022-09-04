Игрок «Урала» Гаджимурадов: с Гончаренко мы исправим ситуацию. Он уже дал много нового
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Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался о работе под руководством главного тренера екатеринбургского клуба Виктора Гончаренко.
«Виктор Михайлович принёс много нового — совсем другой стиль игры, тренировочный процесс.
Мы начинаем работать над результативностью. С приходом Гончаренко мы исправим ситуацию. Нужно немного времени ему, чтобы узнать нас. Привыкнем к тренировочному процессу. Думаю, что всё будет хорошо», — сказал Гаджимурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Гончаренко возглавил «Урал» в августе текущего года. Ранее пост главного тренера екатеринбургской команды занимал Игорь Шалимов. «Урал» в восьми матчах набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
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