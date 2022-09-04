Игрок «Урала» Бевеев: наш игрок первый на мяче, бьёт: пенальти в ворота «Динамо» чистейший

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал эпизод, который случился во вчерашнем матче в штрафной площади «Динамо», когда защитник бело-голубых Саба Сазонов обхватил руками игрока «шмелей» Эмерсона.

«Сегодня играли неплохо. В первом тайме чуть-чуть не повезло с офсайдом. Моменты были — могли забивать ещё. Считаю, что пенальти в ворота «Динамо» был чистейший. Наш игрок первый на мяче, бьёт головой. Значит так бывает. Во втором тайме гол выбил из колеи. Пошла открытая игра. Мы создавали моменты, где-то было близко», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Урал» в восьми матчах набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.



