Масалитин: у ЦСКА невнятные игры на выезде. В матче с «Крыльями» тревожно за результат

Бывший советский футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА.
«Сегодня тревожно за результат. Потому что у ЦСКА последние три гостевые встречи в чемпионате невнятные. В этих играх набрали всего два очка, поэтому очень тревожно. Хочется, чтобы ЦСКА играл как дома, с позиции силы. Но на выезде армейцы играют совсем в другой футбол. Возможно, поэтому нет результата», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 4 сентября 2022
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