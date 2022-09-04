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Масалитин: у ЦСКА невнятные игры на выезде. В матче с «Крыльями» тревожно за результат

Масалитин: у ЦСКА невнятные игры на выезде. В матче с «Крыльями» тревожно за результат
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Бывший советский футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА.

«Сегодня тревожно за результат. Потому что у ЦСКА последние три гостевые встречи в чемпионате невнятные. В этих играх набрали всего два очка, поэтому очень тревожно. Хочется, чтобы ЦСКА играл как дома, с позиции силы. Но на выезде армейцы играют совсем в другой футбол. Возможно, поэтому нет результата», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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