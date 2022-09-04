Лещук: в «Динамо» подкалывали Захаряна песней «Я уеду жить в Лондон»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в команде подшучивали над Арсеном Захаряном на фоне его возможного перехода в лондонский «Челси».
«Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон», — приводит слова Лещука Sport24.
Напомним, в летнее трансферное окно Арсен Захарян был близок к переходу в «Челси», однако сделка в последний момент сорвалась. Лондонский клуб предложил за 19-летнего россиянина € 15 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, и «Челси» не успел оформить сделку до закрытия окна.
Захарян оказался в структуре «Динамо» в конце 2016 года. В 54 матчах за основную команду полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение Арсена с бело-голубыми рассчитано до 2024 года.
- 4 сентября 2022
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