Осинькин: Пиняев готов выходить только со скамейки

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил выбор стартового состава на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА,

«Нынешняя обойма говорит нам о том, что схема с тремя центральными защитниками для нас идеальна. После победного матча в Грозном решили ничего не менять. Сергей Пиняев выглядит хорошо на тренировках, но пока готов выходить только со скамейки», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Владимира Федотова занимает пятое место в чемпионате России. Красно-синие набрали 14 очков. Самарцы располагаются на 11-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина 9 очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Андрей Фисенко.