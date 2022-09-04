Андрей Мостовой: Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что нападающий Артём Дзюба не попрощался с санкт-петербургской командой. По его словам, Дзюба молча вышел из командного чата и ничего не написал.
«Как прощались Дзюба и Оздоев с «Зенитом»? Дзюба же на следующий день после последней игры объявил об уходе. Помню, из Нижнего человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артёмом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. А на следующий день вижу новость об уходе — ничего себе.
Написал ли Дзюба хоть что-то на прощание в командном чате? Нет, молча вышел из чата», — приводит слова Мостового «Спорт-экспресс».
Напомним, Артём Дзюба перебрался в Турцию, где подписал контракт с клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1».
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