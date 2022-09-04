Малафеев: «Зенит» — фаворит в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«На мой взгляд, «Зенит» — фаворит в матче со «Спартаком». Я думаю, что сегодня команда Семака может обыграть красно-белых в гостях. Но в любом случае нельзя сказать, что этот матч будет легким для какой-то команды. Лично мне очень интересно посмотреть на это противостояние, несмотря на то, что оно, скорее всего, будет больше тактическим, осторожным.
Возможно, команды будут ждать ошибок друг друга и играть в более закрытый футбол. Но если кому-то удастся забить быстрый гол, то матч закончится с крупным счетом. Однако я думаю, что команды будут играть построже, а голы, если они вообще будут, мы увидим только во втором тайме», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».
Напомним, «Зенит»набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в таблице РПЛ. «Спартак» отстаёт всего на 1 очко.
- 4 сентября 2022
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