Врач ЦСКА рассказал о состоянии здоровья травмированных Заболотного, Щенникова и Ушакова

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков армейцев. У 31-летнего форварда красно-синих Антона Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения.

«После игры с Торпедо все игроки, который были заявлены на матч с автозаводцами, остаются в общей группе. Ежедневно контролируем их состояние. У нас есть футболисты, которые занимаются по индивидуальной программе. Антон Заболотный должен в среду приступить к тренировкам в общей группе.

Егор Ушаков и Георгий Щенников уже сегодня стали работать на поле. Если всё пойдёт по плану, в течение 7-10 дней они вернутся в общую группу», — сказал Безуглов в эфире клубного канала.

В матче 6-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (4:2) Заболотный появился на поле на 67-й минуте, но уже на 84-й был заменён: игрок неудачно приземлился на плечо.