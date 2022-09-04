Врач ЦСКА рассказал о состоянии здоровья травмированных Заболотного, Щенникова и Ушакова

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков армейцев. У 31-летнего форварда красно-синих Антона Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения.
«После игры с Торпедо все игроки, который были заявлены на матч с автозаводцами, остаются в общей группе. Ежедневно контролируем их состояние. У нас есть футболисты, которые занимаются по индивидуальной программе. Антон Заболотный должен в среду приступить к тренировкам в общей группе.
Егор Ушаков и Георгий Щенников уже сегодня стали работать на поле. Если всё пойдёт по плану, в течение 7-10 дней они вернутся в общую группу», — сказал Безуглов в эфире клубного канала.
В матче 6-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (4:2) Заболотный появился на поле на 67-й минуте, но уже на 84-й был заменён: игрок неудачно приземлился на плечо.
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