«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный рефери — Антон Фролов.