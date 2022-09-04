«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный рефери — Антон Фролов.
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