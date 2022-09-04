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Фанаты «Зенита» выпустили новый клип против Fan ID

Фанаты «Зенита» выпустили новый клип против Fan ID
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Объединение болельщиков «Зенита» под названием «Ландскрона» выпустило новый клип, направленный против введения Fan ID.

В новом ролике человек в образе чиновника хоронит в лесу фанатскую атрибутику команд Российской Премьер-Лиги под соответствующее музыкальное сопровождение. После этого «чиновник» ставит сверху импровизированный памятник с надписью «12-й игрок». В заключительной части клипа из могилы вылезает рука с мегафоном, из которого слышно только тишину и звуки природы.

Права на видео принадлежат РФС.

«Осень — финишная прямая перед полным введением «Fan ID» на всех стадионах РПЛ. Но оценить атмосферу от нововведений можно уже сейчас — достаточно посмотреть пару фото пустых арен в Екатеринбурге или Самаре и послушать трансляцию, например, из Сочи, под перекрикивание футболистов на пустом стадионе. А данное видео вполне подойдёт в качестве неофициального отчётного материала принятого закона», — написано в описании под видео на YouTube-канале «Ландскроны».

Напомним, ранее фанаты «Зенита» уже выпускали эффектный клип против Fan ID.

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