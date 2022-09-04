Аленичев объяснил, в каком случае у «Спартака» было бы больше шансов на победу с «Зенитом»
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Бывший футболист национальной команды России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».
«Хочется, чтобы команда показала игру, которая была в последних матчах. Есть задор, есть игра, видна тренерская рука – уже можно отдать должное Абаскалю. Если были бы такие же горячие болельщики, как на матче легенд, то было бы ещё больше шансов. Но всё равно надеюсь на хороший исход», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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