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Тен Хаг: Роналду необходимо вписаться в игру «МЮ». Мои решения должны быть прозрачными

Тен Хаг: Роналду необходимо вписаться в игру «МЮ». Мои решения должны быть прозрачными
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о положении португальского нападающего Криштиану Роналду в английском клубе.

«Конечно, принимая решения, я не могу полностью избегать эмоций. Я использую интуицию и чувства, но решения должны быть рациональными и служащими на благо стратегии, по которой намерен двигаться «Манчестер Юнайтед». Мы все должны быть на одной волне.

Мои решения должны быть прозрачными и ясными. Роналду и в прошлом году и не так давно показал, что ему необходимо вписаться в наш стиль игры. Если он это сделает, то сможет решать исходы матчей благодаря своим возможностям», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Сегодня, 4 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче 6-го тура АПЛ с «Арсеналом».

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