Экс-вратарь «Рубина» Арлаускис перешёл в команду из Румынии. Он год был без клуба

Бывший голкипер Гедрюс Арлаускис продолжит карьеру в румынском клубе «Университатя», информирует официальный сайт команды. Стороны подписали контракт сроком на один сезон.

Стоит отметить, что 34-летний литовский вратарь находился в статусе свободного агента около одного года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Арлаускиса в € 600 тыс.

Напомним, Арлаускис с 2010 по 2014 год являлся игроком «Рубина», за который сыграл 16 матчей и пропустил 23 гола. Также литовский голкипер успел поиграть за румынский «ЧФР Клуж», английский «Уотфорд», испанский «Эспаньол» и ряд других клубов. За всю свою карьеру Гедрюс провёл 307 матчей во всех турнирах и пропустил 271 гол. При этом в 130 матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.