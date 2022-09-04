Экс-вратарь «Рубина» Арлаускис перешёл в команду из Румынии. Он год был без клуба
Поделиться
Бывший голкипер Гедрюс Арлаускис продолжит карьеру в румынском клубе «Университатя», информирует официальный сайт команды. Стороны подписали контракт сроком на один сезон.
Стоит отметить, что 34-летний литовский вратарь находился в статусе свободного агента около одного года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Арлаускиса в € 600 тыс.
Напомним, Арлаускис с 2010 по 2014 год являлся игроком «Рубина», за который сыграл 16 матчей и пропустил 23 гола. Также литовский голкипер успел поиграть за румынский «ЧФР Клуж», английский «Уотфорд», испанский «Эспаньол» и ряд других клубов. За всю свою карьеру Гедрюс провёл 307 матчей во всех турнирах и пропустил 271 гол. При этом в 130 матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
17:57
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
16:57
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:48
-
14:35
-
14:33
-
14:22
Партнерский контент