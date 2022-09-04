Хавбек «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вернулся на поле после перенесённого пневмоторакса

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вышел на замену в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0, идёт второй тайм). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — ЦСКА.

Пиняев заменил полузащитника самарской команды Артёма Соколова на 71-й минуте встречи.

Напомним, 20 июля Пиняева увезли с тренировки в больницу. Игрока госпитализировали из-за того, что во время занятий он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс.

Московский ЦСКА в семи матчах набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (9) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).