Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Дивеева

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Дивеева
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали на своём поле московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

ЦСКА имел серьёзное статистическое превосходство над соперником на протяжении всего матча, но счёт армейцы сумели открыть лишь на 79-й минуте. Игорь Дивеев замкнул подачу с углового от Хесуса Медины. Гол российского защитника принёс ЦСКА победу.

Таким образом, ЦСКА набрал 17 очков за восемь туров и сравнялся в турнирной таблице с лидерами — «Краснодаром» и «Зенитом». Однако стоит отметить, что у петербургского клуба есть матч в запасе. «Крылья Советов» (9) — на девятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 79'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022