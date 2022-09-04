Дзагоев дебютирует за «Рубин» в матче с «Аланией»

32-летний полузащитник Алан Дзагоев дебютирует за казанский «Рубин» в 8-м туре Мелбет Первой лиги в матче с «Аланией». Хавбек попал в стартовый состав своей команды на игру.
Состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Тесленко, Грицаенко, Али Аднан, Мусаев, Дзагоев, Зотов, Горбунов, Безруков, Лисакович.
Напомним, о переходе Дзагоева в «Рубин» было объявлено 2 сентября. Контракт подписан до конца сезона. Алан будет выступать под номером шесть. Главный тренер «Рубина» — Леонид Слуцкий, под его руководством Дзагоев уже играл в московском ЦСКА. Всего за армейцев полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Он перешёл в стан красно-синих в конце 2007 года и выступал за команду до 30 июня 2022 года, стороны решили не продлевать контракт.
- 4 сентября 2022
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