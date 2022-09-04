В «Ахмате» высказались о возможном подписании Фернандеса, которым интересуется «Спартак»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника греческого «Волоса» Пауло Фернандеса, которым интересуется «Спартак».



«Пауло Фернандес? Мы общаемся. Что из этого получится, будет видно. Всё зависит не только от «Волоса», но и от самого футболиста. Настроен ли он переехать в Россию? Посмотрим, загадывать не будем. Будут ли ещё усиления? Работа над этим ведётся всегда. Тем более что у нас сейчас столько травмированных», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



24-летний Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. С 2013 по 2020 год Фернандес находился в структуре «Манчестер Сити» и провёл за команды структуры английского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение Фернандеса с «Волосом» истекает в конце нынешнего сезона.