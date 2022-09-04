Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локо»

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локо»
Комментарии

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 4 сентября, в 17:30 мск.

«Ожидания от матча с «Локомотивом»? Хотим выиграть, как и в любой другой игре», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Йозефа Циннбауэра занимает восьмое место в чемпионате России. Красно-зелёные набрали девять очков. Грозненцы располагаются на 12-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина восемь очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут Алексей Ширяев и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Сергей Куликов.

Новость по теме
В «Ахмате» высказались о возможном подписании Фернандеса, которым интересуется «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022