Гендиректор «Ахмата» Айдамиров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локо»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 4 сентября, в 17:30 мск.
«Ожидания от матча с «Локомотивом»? Хотим выиграть, как и в любой другой игре», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Йозефа Циннбауэра занимает восьмое место в чемпионате России. Красно-зелёные набрали девять очков. Грозненцы располагаются на 12-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина восемь очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут Алексей Ширяев и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Сергей Куликов.
- 4 сентября 2022
-
17:57
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
16:57
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:48
-
14:35
-
14:33
-
14:22