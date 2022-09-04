Рифат Жемалетдинов рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал процесс своего восстановления после травмы.
«С самочувствием всё хорошо. Динамика восстановления положительная. Я уже тренируюсь в зале», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, в конце июня Жемалетдинов получил серьёзную травму — у футболиста диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. Полузащитник перенёс операцию.
25-летний Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». За московский клуб полузащитник играет почти всю карьеру, за исключением двухгодичного выступления за казанский «Рубин» (2016–2018). В составе железнодорожников Жемалетдинов забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи в 117 матчах.
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
17:57
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
16:57
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:48
-
14:35
-
14:33
-
14:22
Партнерский контент