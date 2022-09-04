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Рифат Жемалетдинов рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы

Рифат Жемалетдинов рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы
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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал процесс своего восстановления после травмы.

«С самочувствием всё хорошо. Динамика восстановления положительная. Я уже тренируюсь в зале», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в конце июня Жемалетдинов получил серьёзную травму — у футболиста диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. Полузащитник перенёс операцию.

25-летний Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». За московский клуб полузащитник играет почти всю карьеру, за исключением двухгодичного выступления за казанский «Рубин» (2016–2018). В составе железнодорожников Жемалетдинов забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи в 117 матчах.

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