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«Локомотив» — «Ахмат»: грозненцы вышли вперёд на третьей минуте

«Локомотив» — «Ахмат»: грозненцы вышли вперёд на третьей минуте
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Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча идёт на «РЖД Арене» в Москве, она стартовала в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

На третьей минуте встречи мяч забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. После этого гол был проверен с помощью системы VAR, защитник «Локомотива» Станислав Магкеев сигнализировал, что перед взятием ворот была отмашка и ему попали по лицу, однако гол был засчитан.

Железнодорожники в семи матчах набрали девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (8) — на 12-м месте. Лидер соревнований — «Зенит» (17).

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