«Локомотив» — «Ахмат»: грозненцы вышли вперёд на третьей минуте
Поделиться
Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча идёт на «РЖД Арене» в Москве, она стартовала в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.
На третьей минуте встречи мяч забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. После этого гол был проверен с помощью системы VAR, защитник «Локомотива» Станислав Магкеев сигнализировал, что перед взятием ворот была отмашка и ему попали по лицу, однако гол был засчитан.
Железнодорожники в семи матчах набрали девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (8) — на 12-м месте. Лидер соревнований — «Зенит» (17).
Новость по теме«Локомотив» — «Ахмат»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
17:57
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
16:57
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:48
-
14:35
-
14:33
-
14:22
Партнерский контент