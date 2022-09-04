Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильсон Изидор предположил, когда вернётся в строй после травмы

Вильсон Изидор предположил, когда вернётся в строй после травмы
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор предположил, когда сможет вернуться в строй после полученного повреждения.

«Чувствую себя хорошо. Когда вернусь на поле? Может, через две недели», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встречается с «Ахматом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Йозефа Циннбауэра занимает восьмое место в чемпионате России. Красно-зелёные набрали девять очков. Грозненцы располагаются на 12-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина восемь очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.

Новость по теме
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022