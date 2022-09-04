Вильсон Изидор предположил, когда вернётся в строй после травмы

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор предположил, когда сможет вернуться в строй после полученного повреждения.



«Чувствую себя хорошо. Когда вернусь на поле? Может, через две недели», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встречается с «Ахматом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Йозефа Циннбауэра занимает восьмое место в чемпионате России. Красно-зелёные набрали девять очков. Грозненцы располагаются на 12-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина восемь очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.