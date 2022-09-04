Вильсон Изидор предположил, когда вернётся в строй после травмы
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор предположил, когда сможет вернуться в строй после полученного повреждения.
«Чувствую себя хорошо. Когда вернусь на поле? Может, через две недели», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встречается с «Ахматом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Йозефа Циннбауэра занимает восьмое место в чемпионате России. Красно-зелёные набрали девять очков. Грозненцы располагаются на 12-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина восемь очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
17:57
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
16:57
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:48
-
14:35
-
14:33
-
14:22
Партнерский контент