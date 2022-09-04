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«Лестер» в матче с «Брайтоном» потерпел пятое поражение подряд в АПЛ

«Лестер» в матче с «Брайтоном» потерпел пятое поражение подряд в АПЛ
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Сегодня, 4 сентября, на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал на своём поле «Лестер Сити». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.

Первыми отличились гости — уже на первой минуте Келечи Ихеаначо вывел «лис» вперёд. На 10-й минуте защитник «Лестера» Люк Томас срезал мяч в свои ворота, чем помог сопернику сравнять счёт, а через пять минут Мойсес Кайседо вывел «чаек» вперёд. На 33-й минуте Патсон Дака сумел сравнять счёт. Около получаса игрового времени сохранялся ничейный результат, пока Леандро Троссард не вывел «Брайтон» вперёд. На 71-й минуте Алексис Мак Аллистер реализовал 11-метровый удар, а на 90+7-й оформил дубль и установил итоговый счёт встречи — 5:2 в пользу «Брайтона».

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
5 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Ихеаначо – 1'   1:1 Томас – 10' (автогол)   2:1 Кайседо – 15'   2:2 Дака – 33'   3:2 Троссард – 64'   4:2 Мак Аллистер – 71' (пен)   5:2 Мак Аллистер – 90+7'
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