«Лестер» в матче с «Брайтоном» потерпел пятое поражение подряд в АПЛ

Сегодня, 4 сентября, на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал на своём поле «Лестер Сити». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.

Первыми отличились гости — уже на первой минуте Келечи Ихеаначо вывел «лис» вперёд. На 10-й минуте защитник «Лестера» Люк Томас срезал мяч в свои ворота, чем помог сопернику сравнять счёт, а через пять минут Мойсес Кайседо вывел «чаек» вперёд. На 33-й минуте Патсон Дака сумел сравнять счёт. Около получаса игрового времени сохранялся ничейный результат, пока Леандро Троссард не вывел «Брайтон» вперёд. На 71-й минуте Алексис Мак Аллистер реализовал 11-метровый удар, а на 90+7-й оформил дубль и установил итоговый счёт встречи — 5:2 в пользу «Брайтона».