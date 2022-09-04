Серия А: «Специя» и «Болонья», «Кремонезе» и «Сассуоло» поделили очки

Сегодня, 4 сентября, состоялись матчи 5-го тура итальянской Серии А: «Специя» — «Болонья» и «Кремонезе» — «Сассуоло».



Матч «орлят» с красно-синими состоялся в Специи и завершился со счётом 2:2. На седьмой минуте с передачи защитника Гари Меделя гол забил австрийский нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. В добавленное к первому тайму время счёт дальним ударом из-за пределов штрафной сравнял Симоне Бастони. Затем «орлята» вышли вперёд благодаря автоголу полузащитника «Болоньи» Йерди Схаутена — это произошло на 54-й минуте. Через десять минут равенство в счёте установил Арнаутович — 2:2.

Новички Серии А принимали «нероверди» в Кремоне. Матч закончился нулевой ничьей — 0:0. «Кремонезе» набрал первое очко в чемпионате Италии.