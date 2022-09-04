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Серия А: «Специя» и «Болонья», «Кремонезе» и «Сассуоло» поделили очки

Серия А: «Специя» и «Болонья», «Кремонезе» и «Сассуоло» поделили очки
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Сегодня, 4 сентября, состоялись матчи 5-го тура итальянской Серии А: «Специя» — «Болонья» и «Кремонезе» — «Сассуоло».

Матч «орлят» с красно-синими состоялся в Специи и завершился со счётом 2:2. На седьмой минуте с передачи защитника Гари Меделя гол забил австрийский нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. В добавленное к первому тайму время счёт дальним ударом из-за пределов штрафной сравнял Симоне Бастони. Затем «орлята» вышли вперёд благодаря автоголу полузащитника «Болоньи» Йерди Схаутена — это произошло на 54-й минуте. Через десять минут равенство в счёте установил Арнаутович — 2:2.

Италия - Серия А. 5-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Арнаутович – 6'   1:1 Бастони – 45+2'   2:1 Схаутен – 54' (автогол)   2:2 Арнаутович – 64'

Новички Серии А принимали «нероверди» в Кремоне. Матч закончился нулевой ничьей — 0:0. «Кремонезе» набрал первое очко в чемпионате Италии.

Италия - Серия А. 5-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 0
Сассуоло
Сассуоло
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