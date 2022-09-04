«Осасуна» на последних минутах вырвала победу в матче с «Райо Вальекано»

Сегодня, на стадионе «Эль Садар» состоялся матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» в родных стенах принимала «Райо Вальекано».

Забитые мячи зрители увидели только во второй половине встречи. На 54-й минуте отличился нападающий «Осасуны» Аймар Орос.

1:0. Орос («Осасуна») замыкает передачу Брашанаца:

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На 75-й минуте гости смогли сравнять счёт благодаря усилиям Флорьяна Лежёна.

1:1. Лежён («Райо Вальекано») забивает со штрафного!

В самой концовке встречи Рубен Гарсия забил победный гол и помог «Осасуне» обыграть соперника со счётом 2:1.

2:1. Р. Гарсия («Осасуна») вырывает победу в концовке!