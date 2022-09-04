«Локомотив» — «Ахмат»: грозненцы остались в меньшинстве на 28-й минуте

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве и стартовала в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

На 28-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил нападающий команды Мохамед Конате, наступивший шипами на ногу футболисту железнодорожников Артёму Карпукасу. Первое предупреждение игрок получил на 11-й минуте за удар локтем в верховой борьбе. Конате является автором первого и пока единственного гола в матче: он отличился на третьей минуте.

Также предупреждения в этой игре ранее получили полузащитник «Локо» Гирано Керк и защитник «Ахмата» Марат Быстров. Железнодорожников возглавляет немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, грозненцев — Андрей Талалаев.