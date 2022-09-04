ЦСКА опубликовал фотографию победной раздевалки после матча с «Крыльями Советов»

Московский ЦСКА поделился фотографией победной раздевалки после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Пресс-служба красно-синих разместила снимок в своём телеграм-канале.

Сегодня, 4 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали на своём поле московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.



Таким образом, ЦСКА набрал 17 очков за восемь туров и сравнялся в турнирной таблице с лидерами — «Краснодаром» и «Зенитом». Однако стоит отметить, что у петербургского клуба есть матч в запасе. «Крылья Советов» (9) — на девятом месте.