Дзюба не попал в стартовый состав на матч с «Хатайспором»

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба остался в запасе на матч с «Хатайспором». Сегодняшний соперник его команды занимает последнее место в чемпионате Турции, два предыдущих матча форвард начинал с первых минут.

Стартовый состав «Адана Демирспор»: Эртач Озбир, Самет Акайдын, Кевин Родригеш, Таййиб Сануч, Йонас Свенссон, Юнес Беланда, Баду Н'Диайе, Генри Оньекуру, Бенжамен Стамбули, Юсуф Сары, Бритт Ассомбалонга.

Капитан команды, швейцарец Гёкхан Инлер, так же, как и Дзюба, остался в запасе.

В матче, который состоялся вчера, 3 сентября, «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева сыграл вничью с «Сивасспором» (0:0). Оздоев провёл на поле всю игру. Действующим чемпионом Турции является «Трабзонспор».