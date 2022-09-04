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«Герта» Сандро Шварца одержала первую победу в Бундеслиге

«Герта» Сандро Шварца одержала первую победу в Бундеслиге
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Сегодня, 4 сентября, в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Аугсбург» принимал берлинскую «Герту». Встреча проходила на стадионе «WWK Арена» в Аугсбурге и завершилась победой гостей — 2:0.

Первый гол пришёлся на 57-ю минуту: бельгийский нападающий берлинцев Доди Лукебакио забил мяч головой после передачи защитника Марвина Платтенхардта. Второй гол в добавленное время с передачи Дейви Зельке забил форвард Марко Рихтер.

В матче также принимал участие нигерийский форвард Чидера Эджуке, арендованный «Гертой» у московского ЦСКА, он провёл на поле 69 минут. Возглавляет бело-голубых бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц, в этом матче его команда одержала первую победу в новом сезоне чемпионата Германии.

Таким образом, после пяти туров у «Аугсбурга» три очка, у «Герты» — четыре. В следующем матче баварцы сыграют с «Вердером», а берлинцы — с «Байером».

Германия - Бундеслига. 5-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 2
Герта
Берлин
0:1 Лукебакио – 57'   0:2 Рихтер – 90+3'
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