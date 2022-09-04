Радченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: не стоит ожидать результата как в Суперкубке

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча московской и санкт-петербургской команд в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Ожидания встречи не только у меня, но и у всех болельщиков футбола. Это центральный матч. Две команды на данный момент находятся вверху турнирной таблицы. По моему мнению, сейчас они показывают лучший футбол. Ждём очень хорошего и красочного матча. Что касается фаворита, то тут 50 на 50.



Не стоит ожидать результата как в Суперкубке. К Суперкубку команды подошли в разных состояниях. У «Спартака» был новый тренер, провёл с командой короткий период времени, сейчас команда выглядит совсем по-другому, нежели в первом матче сезона», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.