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Радченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: не стоит ожидать результата как в Суперкубке

Радченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: не стоит ожидать результата как в Суперкубке
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча московской и санкт-петербургской команд в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ожидания встречи не только у меня, но и у всех болельщиков футбола. Это центральный матч. Две команды на данный момент находятся вверху турнирной таблицы. По моему мнению, сейчас они показывают лучший футбол. Ждём очень хорошего и красочного матча. Что касается фаворита, то тут 50 на 50.

Не стоит ожидать результата как в Суперкубке. К Суперкубку команды подошли в разных состояниях. У «Спартака» был новый тренер, провёл с командой короткий период времени, сейчас команда выглядит совсем по-другому, нежели в первом матче сезона», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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