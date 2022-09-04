В «Спартаке» сообщили, когда может состояться встреча футболистов с Леонидом Федуном

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда может состояться встреча футболистов команды с бывшим президентом красно-белых, Леонидом Федуном.

«Будет встреча. Говорил Евгений Мележиков, что после этого матча игроки встретятся с ним в ресторане. Возможно, сегодня. Сейчас ещё серьёзная коронавирусная ситуация. Обязательно встретятся, потому что игроки все благодарны. У нас сегодня вышло интервью Романа Зобнина в программку официальную, где он сказал только тёплые слова Леониду Арнольдовичу. Думаю, каждый может присоединиться: и я, и футболисты, и все. Спасибо Леониду Арнольдовичу и Зареме за то, что они сделали для «Спартака». Сейчас новый опыт. Кто будет новым руководителем? Узнаете в ближайшее время», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.