«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы на матч 8-го тура

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».

Состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

После семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги у «Зенита» 17 очков (первое место), у «Спартака» — 16 (второе). Главный тренер сине-бело-голубых — Сергей Семак, красно-белых — Гильермо Абаскаль.