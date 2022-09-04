«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы на матч 8-го тура
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».
Состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.
После семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги у «Зенита» 17 очков (первое место), у «Спартака» — 16 (второе). Главный тренер сине-бело-голубых — Сергей Семак, красно-белых — Гильермо Абаскаль.
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