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В «Спартаке» высказались о ситуации с новым техническим спонсором клуба

В «Спартаке» высказались о ситуации с новым техническим спонсором клуба
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с новым техническом спонсором.

«Что с техническим спонсором? Wildberries объявит, затем и мы объявим. Разговоры про Joma неактуальны. Я не буду ни подтверждать, ни опровергать. Я уважаю коммерческие дела, которые идут. Переговоры идут. Чуть притушим», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.

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