Зеленов: Абаскаль с юмором относится к разговорам, что он — новый Романцев

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Абаскаль выразил желание прийти на матч легенд. Ему очень понравилось — это самое главное. Абаскаль с юмором относится к разговорам, что он — новый Романцев. Тем не менее мы идём от игры к игре. Спасибо нашим великим ветеранам, которые поддерживают команду — в том числе Олегу Ивановичу Романцеву. Для Абаскаля это огромная честь. Потому что где пока что Абаскаль, а где Олег Иванович», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 4 сентября 2022
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