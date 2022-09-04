Зеленов: Абаскаль с юмором относится к разговорам, что он — новый Романцев

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.



«Абаскаль выразил желание прийти на матч легенд. Ему очень понравилось — это самое главное. Абаскаль с юмором относится к разговорам, что он — новый Романцев. Тем не менее мы идём от игры к игре. Спасибо нашим великим ветеранам, которые поддерживают команду — в том числе Олегу Ивановичу Романцеву. Для Абаскаля это огромная честь. Потому что где пока что Абаскаль, а где Олег Иванович», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.