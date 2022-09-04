Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Ахмат»: Садулаев вновь вывел грозненцев вперёд

«Локомотив» — «Ахмат»: Садулаев вновь вывел грозненцев вперёд
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве и стартовала в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

На 62-й минуте нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев дальним ударом в нижний угол вывел свою команду вперёд — 2:1.

Ранее нападающий грозненцев Мохамед Конате забил первый гол во встрече на третьей минуте, а на 28-й был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. В концовке первого тайма защитник «Ахмата» Ризван Уциев в своей штрафной нарушил правила на хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке, за что после просмотра VAR был назначен пенальти. Миранчук сам же его реализовал, сравняв счёт.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022