«Локомотив» — «Ахмат»: Садулаев вновь вывел грозненцев вперёд

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве и стартовала в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

На 62-й минуте нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев дальним ударом в нижний угол вывел свою команду вперёд — 2:1.

Ранее нападающий грозненцев Мохамед Конате забил первый гол во встрече на третьей минуте, а на 28-й был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. В концовке первого тайма защитник «Ахмата» Ризван Уциев в своей штрафной нарушил правила на хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке, за что после просмотра VAR был назначен пенальти. Миранчук сам же его реализовал, сравняв счёт.