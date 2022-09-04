«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Антони забил дебютный гол за «красных дьяволов»

Сегодня, 4 сентября, проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, где «Манчестер Юнайтед» играет с лондонским «Арсеналом». Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни.



Событие произошло в начале ближе к концу первого тайма. На 35-й минуте Рашфорд отдал точную передачу на выбегающего один на один Рамсдейлом бразильца Антони, который точно переправил мяч в сетку.

Лондонский «Арсенал» набрал 15 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (9) — на восьмом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (14) и «Тоттенхэм Хотспур» (14).