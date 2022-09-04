Баженов объяснил, какую игру хочет увидеть от «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».
«Домашняя арена точно поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»: дома играть приятнее. Мне очень хочется посмотреть на «Спартак» с позиции — сможет ли команда навязать конкуренцию сегодняшнему «Зениту» на дистанции. «Спартак» может плохо играть, даже если случится какой-то рикошет и он забьёт гол — меня это совершенно не будет интересовать. Мне хочется посмотреть на «Спартак» с точки силы, как они будут противостоять «Зениту» целый матч. «Спартак» может даже проиграть, но если я увижу, что доминировали какое-то время, создавали много моментов, но просто не повезло, то я буду спокоен за эту команду, потому что буду понимать, что они могут на что-то претендовать», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.
- 4 сентября 2022
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