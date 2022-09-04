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«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив» в Москве

«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив» в Москве
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Сегодня, 4 сентября, состоялся матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры.

Нападающий грозненцев Мохамед Конате забил первый гол во встрече на третьей минуте, а на 28-й был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. В концовке первого тайма защитник «Ахмата» Ризван Уциев в своей штрафной нарушил правила на хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке, за что после просмотра VAR был назначен пенальти. Миранчук сам же его реализовал, сравняв счёт. На 62-й минуте нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев точным дальним ударом в нижний угол принёс своей команде победу — 2:1.

Таким образом, после восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в этом матче подопечные Андрея Талалаева обгонят команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже, а грозненцы — дома с клубом «Пари Нижний Новгород».

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 3'   1:1 Миранчук – 42' (пен)   1:2 Садулаев – 62'
Удаления: нет / Конате – 28'
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