Сергей Юран: в Москве «Спартак» является фаворитом матча с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«В Москве «Спартак» является фаворитом в матче с «Зенитом», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.