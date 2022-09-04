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Сергей Юран сообщил, что его не пригласили сыграть в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Сергей Юран сообщил, что его не пригласили сыграть в матче легенд «Спартака» и «Зенита»
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Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран рассказал, почему не принял участия в матче легенд с «Зенитом».

«Смотрел игру матч легенд. «Спартак» выиграл — молодцы. Маловато болельщиков было, к сожалению. Если бы я играл, то пришло бы больше? Передам руководству ветеранов. Меня не пригласили», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоялся матч легенд с участием команд «Спартака» и «Зенита». Победу одержала домашняя команда со счётом 2:1. Голами в составе «Спартака» отметились Роман Павлюченко и Александр Ширко, у «Зенита» открыл счёт в матче полузащитник Игорь Денисов. Это второй матч между легендами «Спартака» и «Зенита» в 2022 году. 8 июля команды сыграли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал «Зенит» со счётом 2:0.

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